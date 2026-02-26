Sfruttamento lavoratori irregolari, sospeso per 7 mesi imprenditore a Prato

Erano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento lavorativo, ospitati in condizioni alloggiative degradanti un dormitorio al piano superiore dell’edificio dove lavoravano, privi di permesso di soggiorno, senza formazione obbligatoria ne visite mediche.

E’ quanto emerso da un’indagine che ha portato alla sospensione per sette mesi di un 53enne imprenditore cinese titolare di un’impresa di confezioni a Prato. Anche l’impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività per avere impiegato un numero di lavoratori in nero superiore al 10% di quelli identificati all’atto dell’accesso. Il giudice per le indagini preliminari di Prato, su richiesta della procura, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di attività imprenditoriale per la durata di sette mesi in relazione all’assunzione di quattro lavoratori privi di permesso di soggiorno, aggravato dall’aver sottoposto i lavoratori alle condizioni di particolare sfruttamento, spiega la procura in una nota. Dalle indagini è emerso che il 53enne non aveva sottoposto alla formazione obbligatoria e alle visite mediche i lavoratori e non aveva provveduto alla nomina del medico aziendale competente in aperta violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini si sono avvalse del contributo dell’ispettorato territoriale del lavoro di Prato e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, con il supporto del comando provinciale dei carabinieri di Prato. La procura ha infine reso noto di aver portato a 12 unità, a fronte delle sei attualmente previste, l’organico dei carabinieri dell’Ispettorato di lavoro di Prato.