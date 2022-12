Sfratto Moschea: prefetto Valenti conferma

Il prefetto di Firenze Valerio Valenti, al termine del Cosp nel quale si è parlato della moschea in piazza dei Ciompi e dello sfratto, ha confermato lo sgombro per il 16 dicembre.

“Venerdì 16 dicembre la forza pubblica effettuerà l’accesso alla moschea di piazza dei Ciompi. La preoccupazione che mi sento di dover rivolgere al questore e alle forze di polizia è di valutare la situazione in concreto e non creare turbative per l’ordine pubblico“. Ci “sono valutazioni che devono essere fatte ora per ora, al momento ci sono una serie di elementi che ci inducono a ritenere che bisogna stare attenti all’ordine pubblico”, ha aggiunto il prefetto Valenti.

“La forza pubblica effettuerà l’accesso alla moschea, si dovrà valutare nel concreto se è un accesso che si può fare senza turbare l’ordine pubblico”, ha ribadito Valenti. “Mi risulta – ha aggiunto – che sarà una giornata nella quale ci saranno molte persone presenti e che c’è un gazebo della Lega che è stato organizzato poco distante. Su quest’ultimo aspetto non sono preoccupato per questo, la libertà di manifestare deve essere garantita a tutti e quindi non mi preoccupa assolutamente la presenza del gazebo della Lega”. Valenti si è poi allineato nuovamente all’appello del sindaco Dario Nardella a tenere i toni bassi: “Mi sento di unirmi a questo appello. Spero che tutto si risolva pacificamente”.

L’assessora di Palazzo Vecchio Sara Funaro ha continuato sull’argomento: “Lo sfratto della moschea di piazza dei Ciompi è una questione estremamente delicata, nella quale è in gioco anche il diritto fondamentale a pregare della comunità musulmana. Auspico senso di responsabilità e dialogo tra la proprietà e la comunità musulmana per trovare una soluzione alternativa, che permetta l’esercizio della libertà religiosa e dia il tempo alla comunità di trovare una soluzione concreta”. Lo ha detto l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro che questa mattina ha partecipato al Cosp in prefettura dove si è parlato della moschea di piazza dei Ciompi e dello sfratto del 16 dicembre. “Sono d’accordo con il prefetto Valenti – ha concluso Funaro -. Serve attenzione per l’ordine pubblico”.