Sfondano con l’automobile il casello A1 a Chiusi per fuggire

Chiusi, in provincia di Siena, non si fermano all’alt della polizia sull’A1 e sfondano la barriera del casello, quindi vengono inseguiti e rintracciati la notte scorsa dopo quattro ore di ricerche.

I due protagonisti del fatto di cronaca sono due stranieri domiciliati a Milano, non parlano italiano, e al momento della cattura non avevano documenti di identità. Poi in seguito ad accertamenti è stato stabilito che uno ha 32 anni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, il minore è stato affidato a una comunità.

Sono stati trovati in possesso di cacciaviti di grosse dimensioni, bigiotteria e gioielli in oro, probabile provento di furto, che sono stati sequestrati, oltre a un passamontagna e un cappellino scuro.

La vicenda inizia mercoledì sera. Viaggiavano su un’auto Renault con targa francese. Quando una pattuglia della Polstrada si è affiancata per un controllo, i due anziché arrestare la marcia, hanno iniziato a compiere manovre evasive cercando anche di speronare l’auto della polizia.

Al casello di Chiusi hanno anche impattato contro il muro di una cabina elettrica, pertanto sono scappati a piedi nelle campagne di Querce al Pino. I poliziotti del commissariato locale verso mezzanotte li hanno trovati nella stazione ferroviaria di Chiusi.