Incendi in appartamento: inquilini evacuati a Livorno e Sesto Fiorentino

Incendi in appartamento – Evacuati sette inquilini di un palazzo nella notte durante un soccorso di vigili del fuoco e 118 per un incendio in un appartamento al terzo piano a Sesto Fiorentino. Un intero palazzo è invece stato fatto evacuare a Livorno.

Il condominio è di cinque piani e si trova in via Amilcare Ponchielli. L’incendio è stato estinto ma l’appartamento colpito dalle fiamme e quello soprastante sono

stati dichiarati inagibili.

Il 118 ha curato le persone rimaste lievemente intossicate dai fumi, una delle quali è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi.

Caso di intossicazione lieve anche a Livorno dove un’incendio in un appartamento a ha richiesto anche in questo caso l’evacuazione da parte dei vigili del fuoco di un intero palazzo nel quartiere Scopaia. Alcuni inquilini leggermente intossicati da inalazioni da fumo sono stati soccorsi dal 118 con una ambulanza medicalizzata della Misericordia.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Inghilterra con due squadre e due autopompa con serbatoio, una autoscala ed il carro aria che è il mezzo adibito al cambio delle bombole degli autoprotettori e la loro ricarica. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme rapidamente ma si erano già propagate in tutto l’appartamento del quarto ed ultimo piano. Tutto il palazzo é stato fatto evacuare per precauzione e non si riscontrano feriti. Solo alcune persone, che al momento risultano leggermente intossicate, sono state prese in cura dai sanitari del 118. Le cause sono da verificare, in quanto sono ancora in corso le fasi di raffreddamento dell’appartamento e il controllo dei danni agli altri appartamenti vicini.