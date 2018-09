Sesto Fiorentino: spari vicino ristorante, pallini caccia finiscono sul tavolo

Il suono di uno sparo nei pressi di un ristorante, e subito dopo pallini da caccia vaganti che finiscono su uno dei tavoli, proprio dove stava pranzando una famiglia con un bimbo di pochi mesi. E’ accaduto ieri, intorno alle 15, nel locale La Bottega di Morello, sul Monte Morello nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze).

Nei pressi della struttura la polizia, che indaga sull’episodio, ha trovato un fagiano ferito. L’ipotesi degli investigatori è che a esplodere il colpo sia stato qualcuno impegnato in una battuta di caccia, che si sarebbe avvicinato troppo all’abitato.

I pallini finiti proverrebbero da un’unica cartuccia, che non è stata trovata, e sono passati da una finestra aperta finendo sul tavolo dopo stava pranzando una famiglia, con un bimbo piccolo, insieme ad alcuni parenti e amici, tutti rimasti illesi.

Il padre del bambino, spaventato per quanto avvenuto, ha chiesto l’intervento della polizia. Accertamenti sono in corso per risalire al cacciatore responsabile di aver sparato, che rischia una denuncia per il reato di esplosioni pericolose e una multa per aver sparato nei pressi dell’abitato.