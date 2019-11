Serbia, tentato rapimento Terzic, ma dalla Fiorentina smentiscono: “solo furto auto”

Non si sarebbe trattato di un rapimento ma del furto della sua auto, questo è quanto fa sapere la Fiorentina dopo aver parlato con il proprio difensore. L’episodio si è concluso con l’arresto dei malviventi. Nella versione fornita da Club viola, alcune persone avrebbero seguito Aleksa Terzic fermandolo e invitando tutti a scendere fuggendo con l’auto del calciatore. L’uomo si trovava sulla propria auto insieme a tre conoscenti e si stava dirigendo verso l’aeroporto per fare rientro in Italia. Il difensore è atteso a Firenze tra stasera e domani, appena sbrigate le procedure per la denuncia in merito a quanto accaduto.