Senzatetto ferito con una coltellata, è gravissimo

Un’altra lite tra senzatetto a Firenze dopo quella che, nei giorni scorsi, aveva provocato la morte di un giovane uomo. Stavolta sono spuntati i coltelli e il risultato è un altro ferito in modo grave.

Un uomo è stato trovato la notte scorsa, intorno alle 3.30, in via del Termine, alla periferia di Firenze, nei pressi dell’aeroporto: secondo quanto emerso si tratta di un senzatetto di circa 72 anni, di nazionalità tedesca, che sarebbe stato accoltellato alla gola. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Da quanto appreso, a fare la scoperta sarebbero stati agenti della polaria che hanno poi chiesto l’intervento del 118.

Il senzatetto è stato trovato nel parcheggio, di fronte alle partenze dell’aeroporto: presentava una profonda ferita alla gola. Ora è ricoverato in prognosi riservata a Careggi. Sull’episodio indaga la squadra mobile di Firenze. Sul posto intervenuta anche la polizia scientifica.