Realizzato a Firenze nel Quartiere di San Frediano questa prima edizione di Sentiero Film Factory proporrà una residenza artistica cinematografica, un concorso di cortometraggi Internazionale, un concorso dedicato alle scuole di cinema…

Sentiero Film Factory è il primo festival fiorentino a unire in un unico evento festivaliero, di tre giorn, un programma di incontri industry, un pitch per sceneggiature e una residenza artistica.

Dedicato principalmente al cortometraggio, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e le produzioni indipendenti, mira a integrare nel circuito fiorentino e toscano un servizio di promozione e valorizzazione del territorio tramite il talento di giovani autori e l’ospitalità di realtà cinematografiche internazionali.

Organizzato dalla nuova realtà Sentiero Film, in collaborazione con Black Oaks Pictures, Materiali Sonori Cinema e con i patrocini di Mujeres nel Cinema, Women in Film Television & Media Italia, Toscana Film Commission e Cinema la Compagnia.

Realizzato a Firenze nel Quartiere di San Frediano questa prima edizione ospiterà Sentiero Film REC, una residenza artistica cinematografica in collaborazione con l’Associazione Immerge, Sentiero Film Fest, un concorso di cortometraggi Internazionale, Sentiero Film School, un concorso dedicato alle scuole di cinema e Sentiero Film Pitch, un concorso per sceneggiature di cortometraggi.

Sentiero Film Factory si svolgerà il 10-11-12 Settembre 2021, mentre l’artista selezionato per la residenza sarà ospitato dal 26 Agosto al 9 Settembre. Il resto del programma include quattro incontri Industry con istituzioni, scuole e aziende dell’industria cinematografica italiana. I Percorsi Turistici, legati al film “Le Ragazze di San Frediano” di Vasco Pratolini, aperitivi aperti al pubblico, concerti e dj-set.

L’ingresso al Festival sarà gratuito e aperto a tutti, alcuni eventi potrebbero essere su prenotazione o solo per addetti ai lavori.

CALL FOR APPLICATIONS:

Per inviare uno script o un cortometraggio cliccate il seguente LINK: https://filmfreeway.com/SentieroFilmFactory

Per candidarsi alle Residenze Artistiche scaricate modulo al seguente LINK: https://www.sentierofilm.com/