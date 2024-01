“Self Euphoria” dal 12 gennaio al 17 gennaio ad Artiglieria

Artiglieria a.p.s. è un’associazione nata nel 2020 a Firenze che si configura come luogo di sperimentazione polifunzionale articolato in uno spazio di co-working e luogo dedicato ad attività associative rivolte al pubblico. Lo scopo di Artiglieria è quello di alimentare una rete creativa aperta alla collaborazione e alla sperimentazione, mettendo a disposizione i propri locali per far crescere forme artistico-espressive che necessitano di uno luogo fisico per essere fruite.

Dal 12 al 17 gennaio 2024 Artiglieria ospiterà SELF EUPHORIA il progetto di Sofia Talanti, artista digitale e 3D designer fiorentinə adesso attivə nella scena austriaca di Linz. A partire dai progetti Wet Dreams (2022) e Reconnecting (2022-in corso), l’artista presenta negli spazi di Artiglieria una sintesi dei suoi più recenti lavori, in una fusione della sua ricerca che intreccia rappresentazioni del mondo mondo fisico e del mondo online. I lavori di Sofia Talanti nascono dall’esigenza di indagare temi legati alla propria sfera intima ed emotiva in un percorso che conduce ad interrogarsi su tematiche quali il binarismo di genere e il rapporto con il proprio corpo. Self euphoria è quindi una risoluzione degli ultimi progetti dell’artista che aprono uno scorcio sulla sua sfera personale attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Il connubio tra stampa 3D, rendering, animazioni ed installazioni diventa strumento per concretizzare una riflessione attorno all’immaginario sessuale e sentimentale che l’artista vuole comunicare. A partire dal percorso avviato con Wet Dreams, l’artista indaga la dimensione sessuale ed emotiva; con Reconnecting si inaugura una nuova fase di riscoperta della propria identità di genere. Quest’ultimo lavoro parla infatti del rapporto con il proprio corpo, escludendo le regole del binarismo di genere, attraverso una lente di osservazione più ampia. Emerge così un nuovo sguardo ai processi di decostruzione delle forme contemporanee. Tramite forme scultoree, oggetti ispirati al mondo dei sex toys ed animazioni, l’artista restituisce con il medium digitale un processo che, tramite loop visivi, assilla lo sguardo arrivando a saturare i temi indagati. INFO Orari della mostra: 12 gennaio 2024: opening – h. 17.00

13 e 14 gennaio 2024: 10.00 –13.00 / 15.00-19.00 15, 16 e 17 gennaio 2024: 15.00 – 19.00

Luogo: Via Cittadella 4 (Fi) Instagram email: [email protected]