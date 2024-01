Liceo del Made in Italy: dal 23 gennaio aperte le iscrizioni online per l’anno scolastico 2024/2025

Al via il nuovo Liceo del Made in Italy, che si propone di formare i giovani alla valorizzazione e promozione dei prodotti italiani, e di creare un: “ponte essenziale tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale” secondo il ministro Adolfo Urso.

Negli istituti che aderiranno, andrà a sostituire il percorso di Scienze Umane ad “opzione economico-sociale”: Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale, possono attivare, per l’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni alle prime classi del liceo indirizzo Made in Italy dal 23 gennaio 2024 attraverso la piattaforma UNICA; fermo restante che rinunciano all’indirizzo economico sociale. Le istituzioni che chiedono di attivare il percorso Made in Italy potranno mantenere entrambi i percorsi, a condizione di non aumentare il numero delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. Non sarà quindi possibile per i futuri candidati e i loro genitori, sapere quali città aderiranno prima dell’inizio delle iscrizioni.

“Tra pochi giorni si apre la preiscrizione al liceo del Made in Italy che sarà in attività dall’autunno di quest’anno per l’anno scolastico 2024-2025. Con il ministro Valditara lanceremo una campagna per far sapere ai nostri giovani, alle famiglie, che si possono già iscrivere al liceo del Made in Italy che formerà le professioni necessarie alle filiere strategiche, a cominciare dalla moda, dall’abbigliamento, dall’arredo, dalla ceramica italiana, ma anche a quelle più innovative: pensiamo all’aerospazio, dove noi stiamo dando dei punti a livello internazionale”. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della 105esima edizione di Pitti Uomo alla Fortezza da Basso. “Chiamerò – aggiunge il ministro, tutti i grandi creativi, le firme, gli autori di queste eccellenze riconosciute nel mondo, a partecipare anche loro alla prima giornata nazionale del made in Italy che si svolgerà il 15 aprile nel segno di Leonardo, e che sarà un evento che il mondo guarderà come deve guardare ogni giorno le vetrine della moda, dell’arredo e dell’alimentazione italiana”.