Scuola: Salvini, vorrei reintrodurre il grembiule

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, stamani durante un breve comizio della Lega a San Giuliano Terme (Pisa). “Il Governo durerà altri 4 anni e agli italiani non frega niente di quello che titolano i giornali”

“Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina”, ha detto Salvini. Che ha aggiunto: “In Italia c’è la democrazia ma questo non deve impedire di avere non solo diritti ma anche doveri. Ed è soprattutto sui bambini che dobbiamo investire in educazione per non avere ragazzi che a vent’anni sono solo dei casinisti”.

Il leader della lega è intervenuto anche sulla salute del Governo: “Io penso a lavorare e la mia parola vale più dei sondaggi: il Governo durerà altri 4 anni e agli italiani non frega niente di quello che titolano i giornali o i telegiornali che rincorrono polemiche inutili. E’ per questo che vendono sempre meno e i dibattiti televisivi perdono ascolti”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini. “I giornalisti sono liberi di scrivere quello che vogliono ma poi non si devono lamentare se i giornali vendono sempre meno. Io la sera preferisco guardare Peppa Pig con mia figlia”.

Una decina di persone, che si sono dichiarate antifasciste, ha accolto Salvini al suo arrivo stamani a San Giuliano Terme (Pisa) al grido ‘il 25 aprile non è un derby’: il vicepremier ha proseguito a piedi per alcune decine di metri scortato da forze dell’ordine e militanti per raggiungere il palco allestito nel centro del paese dove partecipa a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Antonio Casucci.

Quella di San Giuliano è la prima tappa di una serie di appuntamenti in Toscana oggi: Salvini andrà poi Capannori (Lucca), Montecatini (Pistoia), Prato, Scandicci e Figline Valdarno in provincia di Firenze.