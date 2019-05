Livorno, ascensori bloccati per Black out elettrico

In una nota Enel spiega che il “disservizio elettrico” si è verificato in seguito a un principio di incendio scoppiato intorno alle 9, per cause in corso di accertamento, nella cabina primaria La Rosa, provocando “il danneggiamento delle apparecchiature di media tensione in uscita dall’impianto”.

Un black out elettrico ha colpito stamani intorno alle 9 varie zone della città di Livorno creando diversi disagi. I vigili del fuoco spiegano di essere stati chiamati per “innumerevoli interventi per ascensori bloccati”: ora la situazione, si precisa, è tornata alla normalità.

Il black out, secondo quanto riferito dal comando dei vigili del fuoco, è stato probabilmente originato da un guasto alla cabina Enel di via Martin Luther King dove è in corso un incendio: sul posto intervenuta una squadra di pompieri e personale tecnico Enel.

In una nota Enel spiega che il “disservizio elettrico” si è verificato in seguito a un principio di incendio scoppiato intorno alle 9, per cause in corso di accertamento, nella cabina primaria La Rosa, provocando “il danneggiamento delle apparecchiature di media tensione in uscita dall’impianto”. “Alle 10:25 – aggiunge – tutta la clientela è stata rialimentata” grazie a “manovre in telecomando per restituire elettricità da cabine e linee di riserva, cosiddette controalimentanti”. “Senza ulteriori disagi per la clientela si svolgeranno le operazioni all’interno dell’impianto per la sostituzione della componentistica danneggiata” aggiunge Enel ringraziando per la collaborazione vigili del fuoco e amministrazione comunale. Tra le zone interessate dal disservizio l’area sud di Livorno, tra La Rosa e Ardenza.