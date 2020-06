Scuola: Nardella, Parlamento dirotti 1,5 mld di fondi da Alitalia

Dopo che il Governo ha messo un miliardo e mezzo sul Dl scuola “il Parlamento abbia un sussulto di dignità, ci metta un altro miliardo e mezzo”, e quei fondi “li tolga dai 3 miliardi di sussidio ad Alitalia”. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, parlando coi giornalisti a margine della cerimonia per l’ultimo giorno di scuola all’Istituto comprensivo Compagni-Carducci.

“Alitalia – ha aggiunto – va risanata con un piano serio e non con i sussidi: si diano 3 miliardi alla scuola, perché attraverso la scuola si vede la dignità di un Paese” . “Noi sindaci – ha aggiunto – saremo le sentinelle delle scuole italiane per impegnare il Governo a fare ciò che ha promesso: restituire la scuola agli studenti, e soprattutto darci gli strumenti per adeguare le scuole che tra qualche mese dovranno adattarsi alle nuove regole delle distanze. Noi ci siamo, e siamo contenti che il decreto scuola abbia dato strumenti e poteri ai sindaci per semplificare le procedure”.