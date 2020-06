Scuola di Musica di Fiesole: tornano gli allievi, distanti ma di nuovo insieme

Chiara Brilli è andata ad intervistare direzione e giovani musicisti

La Scuola di Musica di Fiesole torna ad animarsi della presenza dei giovani musicisti, dei docenti e dei collaboratori degli uffici, che si ritrovano a San Domenico grazie ad un piano di rientro in sicurezza elaborato con un team di esperti. Grande è stata la gioia di allievi e docenti, in questi giorni, alla notizia che sarebbe stato possibile rioccupare lo spazio fisico della Scuola e completare dal vivo il lavoro svolto in questi mesi, tornando alla più naturale dimensione fiesolana della musica, ovvero suonare insieme.

Per tre mesi la Torraccia è stata avvolta in un surreale silenzio, dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria: la musica si è spostata nella dimensione nel web, dove ha permesso ai docenti di mantenere vivo il rapporto didattico e soprattutto stimolare gli allievi ad impegnarsi, nonostante l’incertezza della situazione rendesse più arduo per tutti mantenere la concentrazione.

In questa prima fase l’orario di apertura è più breve, e proseguono online i corsi collettivi e le lezioni di coloro che, per motivi geografici o organizzativi, non possono ancora far ritorno in classe.