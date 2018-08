Scuola COSPE: corsi per lavorare in ONG e terziario

Nuovi corsi della Scuola COSPE: Da settembre al via con un corso di orientamento e da ottobre i nuovi diplomi per lavorare nel mondo della cooperazione internazionale.

la scuola si apre con l’open day del 28 settembre per poi riprendere con la programmazione dei diplomi su cooperazione e in non profit del nuovo anno accademico (2018-2019) della scuola COSPE. Da Ottobre al via con i nuovi corsi: dall’ortientamento ai diplomi 2018-2019.

Dal 2004 la Scuola, ente accreditato a livello regionale, offre infatti corsi professionalizzanti qualificati per lavorare nel mondo delle ONG e del terzo settore attraverso due percorsi di formazione complementari, che possono essere seguiti anche singolarmente, corrispondenti al profilo di “Project Officer” e di “Project Manager “.

I docenti della Scuola COSPE sono professionisti del settore della cooperazione internazionale e delle organizzazioni non profit, con grande esperienza professionale maturata nell’ambito della progettazione e della gestione di progetti di sviluppo, del monitoraggio e della valutazione, con anni di operatività effettiva.

Per dare una panoramica delle opportunità a livello formativo e professionale della scuola a settembre si terrà una prima giornata di orientamento gratuito, il prossimo 28 settembre dalle 17.00 alle ore 20.00 nell’aula corsi “Luciana Sassatelli” della sede di COSPE (via Slataper, 10 – Firenze).

Da venerdì 5 ottobre 2018, cominciano invece i corsi veri e propri con: “I Fondamenti della Cooperazione”. Ventiquattro ore di docenza per introdurre i concetti fondamentali della cooperazione e dell’educazione alla cittadinanza globale, della geografia delle disuguaglianze e dei diritti umani.

Tra il 19 ottobre e il 21 dicembre si svolgeranno le lezioni del Diploma di I Livello come Project Officer, 84 ore di insegnamenti pratici e teorici per formare i partecipanti sulla gestione di un progetto e sulle principali tecniche di comunicazione e fundraising. Il Diploma prevede anche lo svolgimento di tre seminari tematici: il primo sul ruolo delle donne nella cooperazione, il secondo su migrazioni e pari opportunità e infine un terzo sulla gestione delle risorse idriche e i cambiamenti climatici.

Il 10 gennaio verrà poi attivato il Diploma di II Livello come Project Manager, che andrà avanti fino al 24 maggio con una durata totale di 196 ore di lezioni in aula e di esercitazioni pratiche, a cui seguiranno nei mesi successivi 300 ore di tirocinio, in Italia o all’estero. Obiettivo del corso è formare figure specializzate in grado di prestare la propria collaborazione professionale ad organizzazioni non governative e enti locali per la gestione di progetti di sviluppo nei paesi contesto della cooperazione. Durante il corso verranno anche proposti tre approfondimenti geografici, su Africa, America Latina e Mediterraneo.

È possibile anche iscriversi ai singoli moduli dei corsi.

Tutti corsi si svolgeranno di venerdì pomeriggio (16.00-20.00) e in tutta la giornata di sabato (9.00-18.00) nella sede di COSPE (Via Slataper 10 Firenze), ma possono essere seguiti anche online grazie all’aula multimediale e al supporto di un tutor.

Per iscriversi all’Open Day e ai Diplomi, o per richiedere ulteriori informazioni, vi invitiamo a scrivere a [email protected] o a visitare il sito: www.cospe.org/scuola