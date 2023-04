Scudo verde, al via l’installazione delle porte telematiche

Firenze, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, ha annunciato l’inizio dei lavori preliminari necessari per la realizzazione di un’area del centro abitato protetta da un sistema di porte telematiche, per regolare gli accessi dei veicoli sulla viabilità comunale, area ribattezzata da Palazzo Vecchio: ‘Scudo verde’.

“In città sono stati avviati i cantieri per realizzare l’infrastruttura relativa allo ‘scudo verde’ – ha affermato l’assessore Giorgetti – la cui realizzazione è prevista dal Piano urbano mobilità sostenibile approvato dalla Città metropolitana. Saranno 81 in varie parti della città e i lavori si concluderanno a novembre. La prima fase di attuazione dello ‘scudo verde’ sarà di monitoraggio”.

“Questi lavori – Ha aggiunto Giorgetti – andranno a costituire un elemento di supporto per quella che sarà la disciplina da applicare all’ infrastruttura che sarà uno strumento di controllo dei mezzi più inquinanti. Tale disciplina non è stata ancora decisa e a breve partirà un confronto tra i sindaci della Città metropolitana. Il primo incontro è già stato convocato dal sindaco Dario Nardella per il prossimo 12 aprile, per studiare insieme quelle che saranno le regole e come si dovranno attuare”.

“A novembre – ha concluso Giorgetti – avremo la conclusione dei lavori e regole definite”.

Lo scudo verde di Firenze sarà, secondo Palazzo Vecchio, una delle maggiori aree a basse emissioni in rapporto alla superficie del centro abitato, con circa 38 kmq (pari al 66 % della superficie del centro abitato e 37% dell’intera superficie comunale), con un perimetro: circa 50 km.

Sempre secondo gli studi del Comune di Firenze, l’attuazione dello Scudo Verde dovrebbe portare alla riduzione in termini assoluti delle percorrenze con autoveicoli privati nell’intera Città Metropolitana e nell’agglomerato di Firenze e cintura.

Città Metropolitana: riduzione delle percorrenze con autoveicoli privati di oltre 206.000 veic*km al giorno, corrispondenti a circa 10.100 tonn annue di CO2 e 6,3 t annue di PM10.

Firenze e cintura: riduzione delle percorrenze con autoveicoli privati di oltre 107.000 veic*km al giorno, corrispondenti a circa 5.250 tonn annue di CO2 e 3,3 t annue di PM10.