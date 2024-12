“Scritture Pagine Schermi” in Mediateca Toscana due incontri con gli scrittori e sceneggiatori toscani Cosimo Calamini e Tommaso Santi. Lunedì 9 e lunedì 16 dicembre, ore 17.00 con ingresso libero



Mediateca Toscana, biblioteca multimediale specializzata su cinema, audiovisivo e media di Fondazione Sistema Toscana, propone l’iniziativa culturale “Scritture Pagine Schermi”, per andare ad indagare su come i testi scritti siano declinati, con diversi codici narrativi, nella letteratura e nella sceneggiatura di un film.

“Scritture Pagine Schermi” è in programma il 9 e il 16 dicembre, alle ore 17.00, presso la sede di Mediateca Toscana (in via San Gallo, 25 a Firenze): i due appuntamenti sono dedicati al lavoro creativo di due talenti toscani, scrittori di romanzi e di sceneggiature di film e documentari, Cosimo Calamini e Tommaso Santi.

Lunedì 9 dicembre (ore 17.00), si parlerà del lavoro creativo di Cosimo Calamini, insieme al regista Federico Micali. Saranno mostrati al pubblico i trailer del film L’Universale e del film diretto da Cinzia Th Torrini, da lui sceneggiato, Sei nell’anima. Sarà inoltre presentato al pubblico il suo ultimo romanzo, Ferro e ruggine (Morellini Editore).

Lunedì 16 dicembre, alle ore 17.00, si terrà l’incontro con Tommaso Santi, autore di romanzi per ragazzi, regista e sceneggiatore. Saranno presentati al pubblico i trailer del film Stracci, del film per ragazzi Krenk e del documentario Restaurare il cielo – La storia del Basilica della Natività di Betlemme. Saranno inoltre introdotti i libri per ragazzi Le tragiche vacanze della famiglia Rossi e Omicidio al liceo (Edizioni Battello a vapore). L’incontro con Tommaso Santi, si tiene in collaborazione con Lanterne Magiche, il programma regionale di educazione al linguaggio delle immagini, di Fondazione Sistema Toscana.

Modera gli incontri Elisabetta Vagaggini, giornalista, responsabile Ufficio stampa Area Cinema Fst.

Prenotazione gratuita QUI