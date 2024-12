Incendio sull’A1: tir con rifiuti prende fuoco in variante Valico, coda 7 km

Incendio – Un Tir che trasportava rifiuti è andato a fuoco stamani al km 2,700 metri della variante di Valico dell’A1 e si è formata una coda in carreggiata nord, da Firenze a Bologna, che ha raggiunto gli 8 km, ora in diminuzione a sette km. Non risultano feriti.

Sul posto sono andati i vigili del fuoco che stanno ancora operando per bonificare l’area. Sull’incendio è intervenuta anche la Polizia stradale della sezione di Pian del Voglio. Il camion è andato in fiamme dopo l’immissione nella variante, superato lo svincolo di Barberino di Mugello. Il conducente è riuscito a fermarsi e a sganciare la motrice mentre andava a fuoco il rimorchio su cui erano trasportati rifiuti classificati come ‘non pericolosi’. Secondo quanto si apprende, le operazioni dei pompieri per mettere in sicurezza lo scenario richiedono un certo tempo. Il traffico intanto viene fatto scorrere dalla Polstrada sulla corsia di sorpasso.