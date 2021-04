Scoppio del Carro riuscito, Buona Pasqua a tutti!

Firenze, “La Colombina ha fatto il suo volo con successo! – ha postato sulla sua pagina ufficiale Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella – Speriamo che sia di buon auspicio per Firenze e per tutto il Paese. E con lo Scoppio del Carro, buona Pasqua a tutti!”

A differenza dell’anno scorso, quando a causa della pandemia la cerimonia dello Scoppio del Carro non ha proprio avuto luogo, quest’anno il volo della Colombina c’è stato, anche se a porte chiuse, in una piazza Duomo semi-deserta, in forma ridotta, nel rispetto delle norme anti Covid19 e alla presenza delle sole autorità.

Alle 11:00 della domenica di Pasqua, 4 aprile 2021, la colombina è uscita dalla cattedrale di Firenze, ed ha dato fuoco alle polveri, rispettando l’appuntamento dello Scoppio del Carro, l’antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle Crociate e il loro ritorno in città nel 1101.

Tutta l’area intorno al Duomo è stata interdetta dalle 7,00 di domenica 4 aprile, fino al termine della cerimonia liturgica. La sola celebrazione liturgica, della giornata all’interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, che ha avuto inizio alle 10:40 circa, ed alla quale hanno potuto partecipare fino a 250 persone.