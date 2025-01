Scontro tra tir e taxi in Fi-Pi-Li, mezzo pesante fugge

Il tassista è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto mentre il mezzo pesante, secondo quanto riferito da 118 e vigili del fuoco, intervenuti per liberare il ferito, ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso.

Un tassista pisano di 61 anni è rimasto ferito seriamente in uno scontro con un camion avvenuto stamani poco dopo le 8:30 sulla diramazione pisana della superstrada Firenze-Pisa-Livorno in direzione del capoluogo toscano. Il tassista è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto mentre il mezzo pesante, secondo quanto riferito da 118 e vigili del fuoco, intervenuti per liberare il ferito, ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute anche le squadre del global service Avr per la messa in sicurezza dei luoghi e ripulire la carreggiata dai detriti causati dall‘incidente. La polizia stradale sta invece ricostruendo la dinamica dello scontro e ha avviato le ricerche per rintracciare il conducente del tir. Dopo l’urto, sulla parte anteriore del mezzo, il taxi è stato poi anche tamponato da un’altra auto. Nell’impatto oltre al tassista sono rimasti feriti in modo lieve anche il passeggero dell’auto bianca e il conducente del veicolo che l’ha tamponata.