Scontro autovettura-camion, un morto

Follonica, i vigili del fuoco del comando di Grosseto, distaccamento di Follonica, sono intervenuti nel comune di Follonica davanti all’Ippodromo dei Pini, per un incidente stradale tra un mezzo pesante di movimento terra ed un’autovettura che è finita fuori dalla sede stradale.

Sull’autovettura viaggiavano due persone, i vigili del fuoco dopo un complesso lavoro hanno estratto un primo uomo dalle lamiere dell’auto e lo hanno affidato al personale sanitario del 118, che lo hanno stabilizzato, immobilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Siena tramite elisoccorso.

Purtroppo però non c’è stato niente da fare per un secondo uomo, ed al medico non è rimasto niente altro da fare se non constatarne il decesso.

I vigili del fuoco successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Sul posto polizia municipale di Follonica. Il tratto di strada è rimasto chiuso alla circolazione per consentire in prima fase le operazioni di soccorso e successivamente per i rilievi, la rimozione della salma e degli automezzi.