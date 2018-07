Scongiurato inquinamento da idrocarburi all’Elba

L’intervento della Capitaneria di Portoferraio (Livorno) ha permesso di scongiurare un grave inquinamento da idrocarburi nelle acque di Marina di Campo all’isola d’Elba.

I militari della Guardia costiera, durante un servizio di controllo, hanno riscontrato un lieve e accidentale sversamento in mare di idrocarburi provenienti dalle tubazioni di un impianto costiero di carburanti. Subito sono state attivate le operazioni di contenimento delle sostanze inquinanti posizionando in mare idonee panne galleggianti per circoscrivere il fenomeno e fogli assorbenti per idrocarburi. I soggetti responsabili sono stati diffidati formalmente a prendere tutte le misure necessarie per prevenire il pericolo

d’inquinamento marino e per eliminare gli effetti già prodotti.