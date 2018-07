Aggredito da sciame calabroni nell’aretino: uomo va in shock, salvato

Aggredito e punto da uno sciame di calabroni un 56enne fiorentino finisce in ospedale. E’ successo intorno alle 9.00 a Poggio Vederli, nel comune di Castel San Niccolò (Arezzo).

L’uomo è stato punto ripetutamente dagli insetti mentre si trovava a passeggio in uno

dei sentieri della zona. Subito è stato chiesto l’intervento del 118 e da Stia è partita un’ambulanza infermierizzata che ha raggiunto il 56enne, lo ha stabilizzato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Bibbiena. Al momento dell’arrivo dei

sanitari l’uomo era in shock anafilattico ma, secondo quanto appreso, dopo le cure non sarebbe in pericolo di vita.