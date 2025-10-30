Scomparsa bibliotecaria 24enne nel Senese, ricerche a tappeto

Per una giovane scomparsa nella zona di Siena, sono in corso ricerche a tappeto in tutta la provincia.

Si tratta di Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia. E’ sparita da oltre 24 ore. A dare l’allarme, anche via Whatsapp, sono stati i genitori: “Per favore aiutateci a trovare la nostra figlia, non abbiamo sue notizie da più di 24 ore”. “Per favore se la vedete contattate il numero di telefono” scrivono i genitori riportando il contatto telefonico. I carabinieri hanno avviato le ricerche su tutta l’area. “Miriam – la descrivono i familiari – è alta circa 155 cm, ha capelli corti e neri e lavora nella biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia”. I genitori hanno diffuso anche la foto. Coinvolti nelle ricerche anche semplici cittadini e volontari della protezione civile.