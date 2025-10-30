Controradio Streaming
Gio 30 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaScomparsa bibliotecaria 24enne nel Senese, ricerche a tappeto
ToscanaCronaca

Scomparsa bibliotecaria 24enne nel Senese, ricerche a tappeto

By Redazione

Per una giovane scomparsa nella zona di Siena, sono in corso ricerche a tappeto in tutta la provincia.

Si tratta di Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia. E’ sparita da oltre 24 ore. A dare l’allarme, anche via Whatsapp, sono stati i genitori: “Per favore aiutateci a trovare la nostra figlia, non abbiamo sue notizie da più di 24 ore”. “Per favore se la vedete contattate il numero di telefono” scrivono i genitori riportando il contatto telefonico. I carabinieri hanno avviato le ricerche su tutta l’area. “Miriam – la descrivono i familiari – è alta circa 155 cm, ha capelli corti e neri e lavora nella biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia”. I genitori hanno diffuso anche la foto. Coinvolti nelle ricerche anche semplici cittadini e volontari della protezione civile.

Articolo precedente
Rifugiata palestinese perde 9 familiari in raid, presidio a Empoli
Articolo successivo
TAV, Giani, ‘per il 2028 completato nodo Firenze’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana30856Cronaca18487Politica4137Cultura & Spettacolo3828Diritti2606Sanità2529

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI