Schmidt a Controradio: valorizzare la storia dell’arte in tutte le scuole

Schmidt a Controradio – La primavera degli Uffizi, un museo con record di visitatori e di followers, tra strategie diffuse e uso dei social, ma anche le aperture straordinarie a partire da Pasquetta e le mostre in corso e quelle in programma per l’estate, sono stati alcuni dei temi affrontati con il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ospite questa mattina dei nostri studi, intervistato da Chiara Brilli.

Schmidt ha commentato anche il dietrofront della Florida rispetto al David e alla vicenda del licenziamento della preside e ha lanciato dai nostri microfoni una proposta sull’insegnamento della storia dell’arte.

“Siamo contenti che il Dipartimento per l’educazione dello Stato della Florida ha ripetuto questo fatto basilare per la cultura mondiale che il David “ha valore storico e artistico”. Quello che è accaduto è un fatto che però deve insegnare qualcosa anche a noi. E’ importante la storia dell’arte, dare un posto più importante a questa materia non solo nel Liceo classico ma anche negli istituti professionali” ha esortato Schmidt, per fare conoscere, formare e sensibilizzare il nuovo pubblico di domani e condividere quel patrimonio culturale, storico e sociale che tutti ci invidiano.