🎧 Tutela dei minori, un convegno in programma a Empoli

L’iniziativa è stata presentata dalla sindaca Brenda Barnini e da Conny Leporatti, psicologa psicoterapeuta, fondatrice e direttrice del Centro Co.Me.Te. “La tutela dei minori, dei loro diritti deve essere la priorità di ogni amministrazione – ci tiene a sottolineare la sindaca Barnini -. Questa iniziativa è importante per tutto il nostro territorio. Ricordo fra l’altro che abbiamo avviato un percorso per arrivare al riconoscimento Unicef del titolo “Città amica dei bambini e degli adolescenti”. Un titolo concesso solo a fronte della dimostrazione concreta di tante attività e scelte di investimento in favore della tutela dei diritti dei minori. Azioni che, come amministrazione, stiamo portando avanti con impegno.

Le tematiche al centro della prestigiosa giornata di studio scaturiscono proprio dalla storia del Centro Co.Me.Te. di Empoli, fondato nel 1996. Il convegno vuole essere infatti un’occasione per mettere l’attenzione sull’avvio dell’attuazione della Riforma della Giustizia, più nota come Riforma Cartabia, e sui 27 anni dalla fondazione del Centro. Famiglia e minori sono al centro delle attività della struttura, in tutte le situazioni nelle quali essi incontrano la Giustizia. Cioè nella separazione e nel divorzio, nell’adozione e nell’affido, nelle situazioni dove il minore o l’adulto sono vittima, testimone o attore di reato, nelle difficoltà scolastiche e nella sofferenza psicologica di minori ed adulti. “Il convegno intende fare il punto sulla tutela dei diritti del minore in situazioni complesse – spiega Conny Leporatti, fondatrice e direttrice del Centro Co.Me.Te -. La Riforma della Giustizia intende tutelare i diritti del Minore nei contesti di fragilità e in tutte quelle situazioni nelle quali il conflitto degli adulti può privarlo dei suoi diritti. E di disporre di tutte le relazioni familiari che hanno caratterizzato la sua storia. Avremo modo di parlare di terapia familiare alla famiglia separata o divorziata, di gruppi per figli di genitori separati e per genitori separati”. IL PROGRAMMA – Al mattino alle ore 9, nella cornice “Le radici sono importanti”, saluti istituzionali della sindaca Brenda Barnini. Seguiranno quelli della presidente del Tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, della presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino. E del presidente dell’Associazione Avvocati Empolese-Valdelsa, avvocato Giampaolo Stefanelli. A questo seguiranno gli interventi di Daniela Giommi De Bernart e di Alice Cigoli, relativamente a quanto messo a punto da Rodolfo De Bernart e Vittorio Cigoli. Nella seconda parte della mattinata avrà luogo lo studio su “Gli Istituti a tutela dei diritti del minore nel processo civile”. Interverranno Enrico Al Mureden, professore ordinario di Diritto privato all’Università di Bologna, Luca Pappalardo e Conny Leporatti. Nel pomeriggio, alle 15, avrà luogo la seconda parte del convegno sul tema “I genitori devono essere affidabili, non perfetti”. Con interventi di Simona Rosati per UNICEF ITALIA, Valentina Torrini, assessora al Sociale del Comune di Empoli, Claudia Corti, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Empoli, di Silvia Governatori, magistrata sezione Famiglia del Tribunale di Firenze. Poi ci sarà spazio per la tavola rotonda sul tema “Presidi a tutela della famiglia sul territorio”, con Paolo Stagi, direttore UFC salute mentale infanzia e adolescenza. E Andrea Barani, responsabile per i Servizi per minori e famiglia Società della Salute Valdarno Valdelsa. Seguiranno Valeria Vezzosi, avvocato Foro di Firenze, Luca Pappalardo, Francesca Lemmi e Conny Leporatti, psicologi e psicoterapeuti, mediatori familiari. La tavola rotonda sarà coordinata da Franco Doni, direttore della Società della Salute, e le conclusioni saranno di Giancarlo Francini.