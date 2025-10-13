Controradio Streaming
Lun 13 Ott 2025
Schlein, ci prepariamo a vincere anche prossime regionali

By Chiara Brilli

“Voglio dire a chi si si era affrettato a dichiarare morto il campo largo che abbiamo solo cominciato, ci prepariamo a vincere anche le prossime regionali. Continueremo convintamente sula strada unitaria, hanno cantato troppo presto i conti li faremo alla fine”. Così Elly Schlein dal comitato elettorale di Eugenio Giani.

“Voglio ringraziare Giani per questa splendida gioia, ringraziare tutta la coalizione progressista, è una vittoria che ci dà gioia e speranza, ringraziamo i toscani che hanno voluto continuare nel solco di un governo progressista”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa sulle Regionali nel comitato elettorale per Eugenio Giani presidente. “Chi si era affrettato a dichiarare la fine della coalizione progressista oggi è smentito nei fatti”, ha aggiunto.

“Sono molto felice del risultato del Pd che va oltre il 35%, ma è un risultato importantissimo sul piano nazionale.. Mi piace condividere oggi questo risultato con la segretaria del mio partito, Schlein, ho sentito Elly particolarmente vicina”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa, a Firenze, sulle Regionali.

“Ha vinto la Toscana illuminata e riformista, ben oltre il risultato di cinque anni fa. Si va a sei punti in più rispetto a quello che raccolsi nel 2020 con una media di 15% rispetto al candidato del centrodestra. Anche l’affluenza stata esattamente come 10 anni fa”. Lo ha dichiarato  Giani.

