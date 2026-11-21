Dopo oltre nove anni di carcere Francesco Schettino ieri sera ha lasciato il carcere romano di Rebibbia dove era recluso dal maggio del 2017. La notizia è riportata oggi da Quotidiano Nazionale.

L’ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio – in cui persero la vita 32 persone -. ha ottenuto di recente l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma – si legge nell’articolo – è arrivata al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione.

“La soddisfazione è tanta – ha commentato a Qn l’avvocata grossetana Francesca Carnicelli che assiste Schettino -. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna”. La legale ha sottolineato che la valutazione degli operatori penitenziari è stata “estremamente positiva”, riconoscendo l’effettiva adesione al trattamento rieducativo e la bontà del percorso osservato.

Il provvedimento, disciplinato dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma – viene spiegato nell’articolo – consente di scontare la pena residua all’esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), il cui rispetto è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella.