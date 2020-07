Scarti tessili, Bugetti (PD): serve chiarezza normativa, ma l’economia circolare è una scelta irreversibile” 00:00 / 00:05:51 1X

Intervista con la consigliera regionale del PD ILARIA BUGETTI che interviene sulle polemiche tra l’associazione industriali Nord Toscana e l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni

«Gli scarti di lavorazione devono essere considerati risorse, e come tali devono essere gestiti, anche a livello normativo – dice Bugetti –. Quello di dar vita ad un’economia circolare, che consideri la sostenibilità ambientale ed economica elementi imprescindibili, è un obiettivo non più rimandabile. Ed una vera sostenibilità ha necessariamente come cuore pulsante il riciclo e, prima ancora, il recupero, nel massimo modo possibile, senza dimenticare lo smaltimento, che non può essere eliminato del tutto e perciò deve avvenire nel modo migliore possibile e con meno danno possibile per l’ambiente».

ASCOLTA L’INTERVISTA