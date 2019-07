Scandicci, pubblicato bando per 29 orti urbani

E’ pubblicato fino a giovedì 19 settembre 2019 il bando per la gestione dei 29 orti urbani in fase di ultimazione da parte del Comune nel parco di via Masaccio a Vingone; gli orti saranno destinati prevalentemente a giovani famiglie e dotati di spazi comuni per l’aggregazione e il rimessaggio delle attrezzature, oltre a dotazioni tecnologiche come il wifi in condivisione.

Entro la scadenza del 19/9 associazioni e altri soggetti no profit potranno candidarsi alla gestione dei nuovi spazi, presentando domanda e allegando il proprio progetto secondo quanto fissato nel Bando allegato. Una volta selezionato il soggetto gestore verranno poi individuati gli assegnatari dei 29 orti urbani, nel rispetto di quanto fissato dalla Regione nel bando Centomila orti in Toscana.

“Nell’assegnazione degli orti sarà data particolare attenzione a chi ha meno di 40 anni, con l’obiettivo di favorire i giovani che vogliono avvicinarsi all’agricoltura – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – per questo motivo gli aspiranti gestori nella loro proposta dovranno descrivere il ruolo di chi è in questa fascia d’età all’interno del progetto di gestione. Altro aspetto importante sarà l’apertura dei nuovi orti urbani alla città, grazie a programmi di attività culturali e di formazione, educative e ricreative da organizzare sul posto, collegate direttamente o indirettamente all’attività negli orti e alle pratiche agricole. L’agricoltura nel nostro territorio sta puntando alla qualità, ad una riscoperta delle tradizioni della cultura contadina accompagnata dalla ricerca di nuove pratiche che favoriscano sempre più la biodiversita e le coltivazioni naturali. In via Masaccio sta nascendo un nuovo modello di orti urbani, l’area sarà un posto dove coltivare i prodotti della terra ma anche un luogo di aggregazione e di socialità cittadina. Particolare attenzione nella progettazione è stata posta alla qualità degli spazi e dell’intera area, ad esempio con un’unica struttura per il rimessaggio degli attrezzi finalizzata ad eliminare qualsiasi annesso provvisorio”.

I lavori per gli orti urbani e per le dotazioni comuni, attualmente in fase di conclusione, sono iniziati tre mesi fa; a realizzarli è il Comune di Scandicci con un investimento di 106.626 euro, 90 mila dei quali finanziati con un contributo della Regione Toscana. Il settore Ambiente e Verde dell’Amministrazione comunale nei mesi precedenti aveva infatti ottenuto il massimo del finanziamento per la realizzazione del proprio progetto di orti urbani, partecipando al bando Centomila orti in Toscana pubblicato dalla Regione Toscana, con l’obiettivo della diffusione territoriale del “Modello di orto toscano”. Il Comune ha aggiudicato i lavori alla ditta Sicos srl con sede a Firenze.

In base al progetto del Comune di Scandicci, con l’intervento viene installato un impianto wi-fi per l’accesso alla rete internet da parte degli utilizzatori della struttura, e sono realizzate strutture per il ristoro e i servizi igienici, la predisposizione per i fontanelli d’acqua, e strutture comuni per l’accoglienza e l’aggregazione, finalizzate anche alla didattica e alla socializzazione di chi parteciperà alle attività all’interno dell’area.

Tra i requisiti rispettati dal progetto di Scandicci vi è la presenza nelle vicinanze di servizi di trasporto pubblico, oltre a strutture sportive, culturali e scolastiche. Chi avrà in gestione il complesso degli orti urbani dovrà garantire 8 ore di apertura al giorno per i visitatori, per almeno cinque giorni alla settimana, e almeno due eventi annuali di formazione.