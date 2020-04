“Scandalose le polemiche per le scarcerazioni ‘da coronavirus'”

L’appello di avvocati, magistrati e docenti a ‘difesa’ del lavoro dei magistrati di sorveglianza, oggetto di numerose critiche dopo le notizie di alcune scarcerazioni di detenuti 41bis (carcere duro). Intervista con l’avv.ta MARIA BRUCALE

QUESTO IL TESTO DELL’APPELLO

Mentre la pandemia imperversa e diffonde in ciascuno di noi un senso profondo di fragilità e di insicurezza, una informazione deformante esaspera gli animi scossi ed in modo subdolo e strisciante fomenta la paura.

Da giorni i Magistrati, lasciati soli da un Governo immobile a custodire la vita delle persone nelle carceri, subiscono gravi attacchi che menomano la loro libertà e indipendenza, che vulnerano la separazione tra poteri dello Stato, che ledono l’essenza stessa della nostra Carta Costituzionale.

Non sono eroi né martiri i Giudici che decidono di disporre gli arresti o la detenzione domiciliari per quelle persone ristrette gravemente malate o molto anziane la cui vita sarebbe a rischio in caso di contagio da Co-vid.

Sono tutori della legge, applicano la legge, eseguono il loro sacro mandato costituzionale.

Siamo accanto a loro, a chi ha rispetto del proprio compito di garanzia della vita, di qualunque individuo,come valore assoluto cui ogni altro presidio sociale cede il passo, a chi non teme le commissioni di inchiesta scatenate da pulsioni giustizialiste perché sa di avere agito in coscienza nel rigore della sua alta funzione.

Stefano Giordano, Avvocato

Maria Brucale, Avvocato

Michele Passione, Avvocato

Maria Luisa Crotti, Avvocato

Daniele Caprara, Avvocato

Andrea Mitresi, Avvocato

Andrea Niccolai, Avvocato

Stefania Amato, Avvocato

Andrea Vigani, Avvocato

Pasquale Bronzo, Università La Sapienza, Roma

Antonella Calcaterra, Avvocato

Michele Sbezzi, Avvocato

Luisa Brucale, Università di Palermo

Lina Caraceni, Università di Macerata

Monica Gambirasio, Avvocato

Monica Murru, Avvocato

Viviana Torreggiani, Avvocato

Annamaria Marin, Avvocato

Fabio Varone, Avvocato

Dario Lunardon, Avvocato

Massimo Brigati, Avvocato

Andrea de Bertolini, Avvocato

Valentina Alberta, Avvocato

Luana Granozio, Avvocato

Attilio Villa, Avvocato

Andrea Cavaliere, Avvocato

Enrico Pelillo, Avvocato

Ivan Vaccari, Avvocato

Marina Cenciotti, Avvocato

Claudia Prioreschi, Avvocato

Francesca Garzia, Avvocato

Annamaria Alborghetti, Avvocato

Mauro Danielli, Avvocato

Valentina Tuccari, Avvocato

Renata Petrillo, Avvocato

Marco Palmieri, Avvocato

Francesco Tagliaferri, Avvocato

Massimiliano Annetta, Avvocato

Marco Siracusa, Avvocato

Valerio Spigarelli, Avvocato

Maria Mercedes Pisani, Avvocato

Enrico Faragona, Avvocato

Turi Liotta, Avvocato

Costanza Tancredi, Avvocato

Roberta Boccadamo, Avvocato

Antonello D’Acquisto, Avvocato