Scambio di opere Uffizi-Accademia

Il passaggio agli Uffizi del ‘Cristo Crocifisso’ del Maestro del crocifisso Corsi è stato invece disposto dalla Galleria dell’Accademia. L’opera è stata collocata insieme alle maestà di Giotto, Cimabue e Duccio di Buoninsegna. Lo scambio incrociato di opere è stato effettuato questa mattina: i trittici sacri sono da questo pomeriggio esposti all’Accademia accanto ad altri capolavori di Pacino di Bonaguida.

Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi , ha commentato come “troppo spesso la Galleria dell’Accademia viene percepita solo come il museo dove c’è il David di Michelangelo, ma è anche un repertorio ricchissimo e un autentico manuale della pittura fiorentina del Medioevo. Grazie al trasferimento dei tre trittici portatili questa collezione – continua – viene valorizzata ancora di più. Portiamo quindi avanti la stessa strategia di decentramento intelligente che abbiamo adoperato con successo per Palazzo Pitti, e che intendiamo estendere anche al museo di San Marco, uno dei più importanti luoghi di cultura al mondo”.