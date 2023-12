Savana Funk in concerto al Glue di Firenze

I Savana Funk, noti per le loro jam session incendiarie, sbarcano al Glue di Firenze con la loro miscela funk, rock, blues intrisa di musica africana. Appuntamento sabato 23 dicembre dalle ore 23.00. Segue dj set!

I Savana Funk incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana con jam e groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile! Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera del 2015 a Bologna, i tre non perdono tempo e decidono di formare una band, iniziando da subito a suonare dal vivo, sperimentando idee e scrivendo musica. Il primo album è autoprotto e si intitola “Musica Analoga” ed esce nel 2016. A febbraio del 2017 esce il secondo disco omonimo. Nel settembre del 2018 arriva la pubblicazione del terzo album “Bring in the New” (Brutture Moderne / Audioglobe) che ottiene da subito ottime recensioni e una calda accoglienza del pubblico. La band continua una instancabile attività live, partecipando a decine di festival e rassegne anche in Europa. Dopo l’invito di Jova al Beach party riescono a sbarcare in tv al noto programma Propaganda Live! Nel frattempo nel giugno 2021 esce l’album “Tindouf”, il primo su Garrincha GoGo – la sussidiaria di Garrincha Dischi dedicata alla world music – a cui fa seguito il “Tindouf Tour”, una lunghissima tournée di oltre 100 date che li porterà in giro per il mondo! Instancabili nell’ottobre del 2022 i Savana Funk fanno uscire il nuovo disco “Ghibli”, anticipato dall’omonima title-track e dal singolo “Elephant”.

Il prossimo sabato saranno ospiti del Glue di Firenze! Apertura porte 22.00 – Inizio Live 23.00; Aftershow Djset Lord Mucca (Blake Franchetto)

Ingresso gratuito per i Soci dell’Associazione Culturale GLUE APS – Tessera annuale 2023/2024 (15€)