Sara Funaro è la nuova segretaria della rete di città europee Eurocities

La sindaca di Firenze Sara Funaro è la nuova segretaria di Eurocities, la rete di oltre 200 città da 38 paesi europei che ha lo scopo di rafforzare il ruolo degli enti locali nella definizione delle politiche e della legislazione europea. Come segretaria di Eurocities, che ha sede a Bruxelles, Funaro farà parte del Presidio, cuore pulsante organizzativo della rete delle città, composto da presidente, vicepresidente e tesoriere, oltre che dal segretario. Firenze, si legge in una nota, succede alla città di Vienna e resterà in carica un anno.

Tra le funzioni principali del segretario ci sono la “piena e totale responsabilità di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento interno della rete e la supervisione delle elezioni del comitato esecutivo”. Funaro, nella plenaria conclusiva, ha poi incontrato Laia Bonet Rull, prima vicesindaca e assessora a urbanistica, transizione ecologica, mobilità e servizi urbani di Barcellona, Olena Hovorova, vicesindaca della città di Kyiv e Olha Pikula, vicesindaca di Mariupol, membro dell’amministrazione cittadina in esilio.

“Sono orgogliosa di essere la segretaria di Eurocities – afferma Funaro – ed avere assunto un ulteriore ruolo attivo nella rete. Le città possono dare un contributo importante per affrontare le complesse sfide nelle quali sono impegnate: dall’emergenza abitativa alla transizione verso la sostenibilità, dalle sfide sociali a quelle economiche, solo per fare alcuni esempi”. Per Funaro “le città sono il vero motore del cambiamento, sono laboratori dell’innovazione e lavorare in rete a livello locale ed europeo permette alle nostre comunità di incidere maggiormente sulle politiche europee. Insieme a tutti i membri dell’organizzazione e al personale con sede a Bruxelles svolgeremo il nostro lavoro al meglio, nell’interesse della rete e quindi delle nostre città”.