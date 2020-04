Sanzionate a Firenze 229 persone fuori di casa a Pasqua

Firenze, 229, su un totale di 2318 fermate, le persone trovate fuori casa senza un valido motivo e per questo sanzionate nel corso dei controlli, effettuati a Pasqua, nel capoluogo toscano e nella sua provincia dalle forze dell’ordine. Il dato è stato diffuso dalla prefettura fiorentina.

Una settimana fa, tra il 4 e il 5 aprile, erano state 323, su un totale di 5.297 controllate, le persone multate: in particolare nella Domenica delle Palme erano state sanzionate in 183, fino ad allora il numero più alto.

I controlli di domenica di Pasqua hanno portato anche a 5 denunce: 2 persone per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, 3 per altri reati.

Nessuna denuncia per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi da casa per chi deve stare in quarantena perché positivo. In totale poi a Pasqua controllati 138 tra esercizi e attività commerciali: 7 i titolari sanzionati, 4 le chiusure disposte.