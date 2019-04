Sant’Anna di Stazzema (Lucca): Fico in visita il 12 aprile

Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico sarà il 12 aprile a Sant’Anna di Stazzema (Lucca), teatro dell’eccidio del 12 agosto 1944 costato la vita a oltre 500 persone, per “ribadire il valore dell’antifascismo e di quelli contenuti nella nostra Costituzione Repubblicana”.

Lo rende noto il Comune di Stazzema ricordando che Fico aveva annunciato una sua visita dopo che il sindaco Maurizio Verona aveva scritto al Capo dello Stato e ai presidenti di Camera e Senato perchè prendessero posizione dopo che il primo cittadino di Condofuri (Reggio Calabria) aveva esposto un quadretto con il giuramento del battaglione italiano delle Waffen Ss, responsabili di alcune stragi di civili tra cui quella di S.Anna.

“Oggi non possiamo più esitare di fronte a quanto sta accadendo nel nostro Paese – commenta Verona, ringraziando Fico -, sono all’ordine del giorno le esposizioni di simboli fascisti e nazisti anche in luoghi simbolo per il nostro Paese” e si assiste “al proliferare di una distinzione nella società tra un ‘noi’ ed un ‘loro'”.

Per Verona “vi è un odio che viene alimentato e le Istituzioni devono prendere una posizione ferma. Il Presidente della Camera” con “la sua visita dà un segnale importante: bisogna di tornare a parlare dei valori della nostra democrazia messi in pericolo dal ripetersi e dalla sottovalutazione di questi episodi che sono gravissimi”. Verona spiega anche di essere stato giorni fa a un convegno dell’Anpi a Condofuri “sperando di capire dal sindaco in cose consistesse l’onore negli atti commessi dalle Waffen Ss. Il vicesindaco mi ha assicurato l’impegno antifascista della sua amministrazione”.