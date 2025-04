Santa Maria al Monte (PI) : uomo che ha sparato al figlio è killer di Maurizio Gucci

E’ l’esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci, che fu a Milano nel 1995, l’uomo che ha tentato di uccidere il figlio nel Pisano, sparandogli al volto con una pistola di piccolo calibro al culmine di una lite familiare, prima di rivolgere l’arma contro se stesso e ferirsi in modo gravissimo.

Lo si apprende da ambiente investigativi. Benedetto Ceraulo, 63 anni, di Caltanissetta, si era trasferito, stando a quanto appreso, da un paio d’anni in una casa di campagna a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Vive da solo in un’abitazione presa in affitto. Per le festività pasquali, è stato raggiunto dal figlio di 37 anni.

Stamani Benedetto Ceraulo dopo un litigio ha sparato al figlio, ferendolo al volto. Le condizioni del 37enne non sarebbero comunque particolarmente gravi anche se dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico ed è ricoverato nell’ospedale di Pontedera (Pisa). Il padre è stato invece trasferito in fin di vita al policlinico Cisanello di Pisa.

Non è chiaro che cosa abbia innescato il litigio ma a un certo punto il padre avrebbe impugnato la pistola e sparato contro il figlio raggiungendolo al volto. Il 37emme è però riuscito a salire sulla sua auto e fuggire fermandosi circa 300 metri dopo all’altezza di un bar, dove avrebbe anche chiamato i soccorsi per riferire l’accaduto. In quel frangente il padre, rimasto solo in casa, avrebbe cercato di togliersi la vita. Non ci sono testimoni della lite.