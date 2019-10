Sanità: sconti farmacia a abbonati trasporto pubblico Valdera

Gli utenti del trasporto pubblico locale della Valdera, otterranno benefici nelle tre farmacie comunali gestite da Farmavaldera a Capannoli, Ponsacco e Santa Maria a Monte (Pisa).

Esibendo l’abbonamento al trasporto pubblico, infatti, potranno richiedere la carta fedeltà per usufruire degli sconti dedicati dal 10 al 20% sui prodotti parafarmaceutici che non siano già soggetti a sconti o vendite promozionali.

“Abbiamo accolto con assoluto favore – spiega Simone Chiaverini, presidente di Farmavaldera – la proposta di Ctt di stipulare una convenzione in favore dei possessori di abbonamento al servizio di mezzi pubblici, già attiva in altre province della Toscana dove opera l’azienda. L’iniziativa mira a incentivare il trasporto pubblico ed agevolare, anche in termini economici, le esigenze dei cittadini. I punti accumulati con gli acquisti nelle nostre farmacie potranno a loro volta essere utilizzati sotto forma di buoni spesa da scalare dal pagamento di nidi, mensa e trasporto scolastico o sull’acquisto di altri prodotti”.

Andrea Zavanella, presidente di Ctt Nord, ricorda che accordi simili sono già stati stipulati “con le Farmacie Comunali di Pisa, Pontedera, Livorno, Lucca, Versilia e Carrara”.