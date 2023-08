Sanità: odontoiatria pubblica toscana immediata per urgenze

L’odontoiatria pubblica toscana diventa una rete di 77 centri al fine di offrire risposte specifiche e appropriate per la presa in carico immediata delle urgenze e dei vulnerabili. Il progetto è stato promosso ed approvato per far fronte alla “carenza strutturale di offerta pubblica in odontoiatria rispetto al bisogno sanitario”

Con la delibera approvata durante l’ultima giunta, l’odontoiatria pubblica toscana diventa una rete per migliorare il coordinamento del servizio sul territorio e offrire standard omogenei: della rete fanno parte 77 centri odontoiatrici pubblici, in cui operano 150 odontoiatri.

Si tratta di una rete integrata tra territorio e ospedale per offrire risposte specifiche e appropriate per la presa in carico immediata delle urgenze e dei vulnerabili e per garantire un’attenzione particolare per l’odontoiatria infantile.

I 77 centri odontoiatrici saranno divisi in strutture di primo livello (58), secondo (14) e terzo (5): nei centri di primo livello, spiega una nota, si effettuerà l’assistenza base, con prestazioni di non elevata complessità con attrezzature e strumenti ordinari, in quelle di secondo livello saranno erogate prestazioni a chi presenta un rischio clinico e che dunque richiedono strumentazione e assistenza più complessa, mentre i centri di terzo livello opereranno in ambito ospedaliero e potranno offrire prestazioni a pazienti che presentano un forte rischio clinico.

L’accesso per la prima visita avviene tramite Cup, ma in caso di urgenza ci si potrà presentare anche senza prenotazione, oppure su richiesta di altre strutture del servizio sanitario regionale.La governance è affidata al comitato di rete.

Si tratta di una delle prime esperienze in Italia, ricordano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Bezzini , “che colloca nuovamente la Toscana all’avanguardia sul fronte dell’odontoiatria pubblica. Quasi 10 anni fa, infatti, la Toscana è stata la prima Regione italiana ad inserire nei livelli essenziali di assistenza, ovvero i Lea, l’odontoiatria per tutti e non solo per chi ha importanti problemi di salute e a cui l’assistenza era già garantita da una legge nazionale. Con la costituzione della rete si prova adesso a migliorare ulteriormente il servizio, con l’obiettivo di rispondere ad una carenza strutturale di offerta pubblica in odontoiatria rispetto al bisogno sanitario”.