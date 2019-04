San Vincenzo a Torri: “Una domenica contro il bullismo”

Domenica 5 maggio al Circolo Mcl di San Vincenzo a Torri si terrà “Una domenica contro il bullismo”, un’importate giornata di sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

San Vincenzo a Torri nella giornata del 5 maggio ospiterà “Una domenica contro il bullismo”, un importante evento volto a sensibilizzare genitori e bambini. La giornata inizierà alle ore 12:30 con un pranzo raccolta fondi destinati a finanziare le attività dell’Associazione Zona Debullizzata. Il pomeriggio sarà poi dedicato, in maniera diversificata, a ragazzi e genitori.

Dalle ore 15:00 la Dott.ssa Tiziana Barchiesi, Psicologa, Psicoterapeuta e Mediatrice Familiare, e l’Avvocato Paolo Russo, Avvocato del Foro di Firenze, Presidente dell’Associazione Giuridica Contrajus, autore del libro“Bulli,Cyberbulli e Vittime” terranno l’incontro rivolto ai genitori “Bulli, cyberbulli e vittime”, al fine di descrivere alle famiglie i fenomeni in questione, dare loro gli strumenti per individuarli nel quotidiano e per prendere, laddove fosse necessario, provvedimenti legali.

Sempre alle ore 15:00, presso la sala polivalente della Parrocchia di San Vincenzo a Torri, i ragazzi assisteranno alla proiezione del film “Bomba Libera Tutti”. Al termine del film ci sarà un dibattito che vedrà protagonisti i ragazzi e i professionisti. A parlare del film e a riflettere sul tema bullismo e cyberbullismo parteciperà anche Alessandro Gelli, regista e interprete del film. Ospite della giornata anche Isabella Vezzosi, attrice e autrice del libro “Lisa e il muro arcobaleno”, che parlerà del suo passato di vittima di bullismo.