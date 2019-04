Elezioni comunali: i candidati a sindaco nei capoluoghi toscani

A Firenze nove in corsa per la poltrona da sindaco. Altri 2 capoluoghi provincia al voto in Toscana, Livorno e Prato.

Sono nove i candidati sindaco che corrono per la poltrona di primo cittadino a Firenze, sostenuti da 20 liste. La sfida principale è tra il sindaco uscente Dario Nardella, sostenuto dal centrosinistra, e il candidato del centrodestra unito Ubaldo Bocci. In corsa anche Antonella Bundu, sorella del pugile Leonardo Bundu sostenuta dalla sinistra, Roberto De Blasi per M5s, Andres Lasso (Verdi), Gabriele Giacomelli (Partito Comunista), Fabrizio Valleri (lista civica Libera Firenze), Mustafa Watte (lista civica Punto e a capo) e Saverio Di Giulio di Casapound.

A Livorno, dove si contano 9 candidati sostenuti da 17 liste, il sindaco M5s Filippo Nogarin ha scelto di non candidarsi per il secondo mandato per correre invece alle europee: a raccoglierne il testimone la sua vicesindaco Stella Sorgente. A sfidarla Luca Salvetti, giornalista, è sostenuto da Pd, Articolo Uno e dalle liste ”Futuro” e ”Casa Livorno”. Per il centrodestra a correre sarà invece Andrea Romiti, ispettore di polizia ed esponente di FdI, che è sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Livorno in Movimento. Per il Pci il candidato è Luigi Moggia. Marco Bruciati, consigliere comunale uscente, è sostenuto dalla lista civica ”Buongiorno Livorno” e da Potere al Popolo. Altro consigliere uscente Marco Cannito che è appoggiato dalla sua storica lista ”Città Diversa” e da ”La Sinistra per Cannito sindaco”. Infine altre tre donne: Ina Dhimgjini ex assessora al sociale della giunta Nogarin correrà con la lista civica ”Livorno a misura”, Caterina Vitulano ex arbitra di calcio è sostenuta da ”Livorno in Comune” (lista che è parte del progetto Italia in Comune del sindaco di Parma Federico Pizzarotti), e Barbara La Comba candidata per la lista civica ”Per Livorno Insieme”.

A Prato, 10 candidati e 18 liste, la sfida principale sarà tra il sindaco uscente Matteo Biffoni, sostenuto dal centrosinistra, e il candidato del centrodestra unito Daniele Spada. In corsa anche Marilena Garnier (Garnier per Prato), Carmine Maioriello (Movimento 5 Stelle), Massimo Nigro (Forza Nuova), Aldo Milone, (Prato libera e sicura), Roberto Lido Daghini, (lista Comunisti pratesi), Emilio Paradiso (Lega Toscana), Mirco Rocchi (Prato in Comune), Enrico Zanieri (Partito Comunista).