San Miniato 28 nuovi posti per alleggerire l’Empolese

San Miniato. in provincia di Pisa, all’ospedale saranno allestiti 28 posti letto in più per alleggerire la pressione sui nosocomi di Empoli e Fucecchio (Firenze).

L’allestimento dei posti a San Miniato è stato annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con un post su Facebook, mentre faceva visita all’ospedale.

Ieri a Empoli i pazienti diretti al pronto soccorso sono stati dirottati all’ospedale fiorentino di Careggi perché i posti letto erano saturi a causa dell’emergenza Covid, mentre i sindaci dell’Empolese Valdelsa hanno lanciato un allarme sulla situazione dei contagi.

“Sono all’ospedale di San Miniato per verificarne di persona le condizioni – spiega Giani -. Qui nelle prossime ore allestiremo nuovi 28 posti letto in modo da alleggerire la pressione sugli ospedali di Empoli e Fucecchio. La sanità toscana è in prima linea ogni giorno per combattere il Covid”.