San Jacopino, donna al volante non dà precedenza e scappa. Multa di 700 euro

In zona San Jacopino una donna alla guida di un’auto non si è fermata ad un attraversamento pedonale rischiando di investire tre pedoni.

La donna avrebbe poi proseguito dritto, nonostante i richiami della Polizia municipale e una volta fermata, ha iniziato a inveire contro gli agenti. La donna è stata multata per una cifra quasi pari a 700 euro e sarà denunciata per oltraggio e minacce.

L’accaduto è avvenuto il 24 ottobre, alle 8:00 di mattina, in zona San Jacopino, quando una pattuglia del Reparto Rifredi, che si trovava a bordo di un’auto di servizio, si è fermata davanti all’attraversamento pedonale presso via Toselli, per far attraversare due adulti e una bambina.

Mentre i pedoni si trovavano a metà delle strisce è sopraggiunta una Fiat 600 che, incurante dei pedoni e dell’auto della municipale ferma, ha superato la macchina e le persone, rischiando di investirle. Subito la pattuglia si è adoperata per raggiungere la conducente e invitarla ad accostare ma questa, ha esclamato “io non accosto proprio, fermatevi voi, ho da fare” proseguendo nella sua corsa.

A questo punto gli agenti sono stati costretti ad inserire i dispositivi di allarme e sono riusciti a bloccarla dopo oltre 200 metri. Davanti alle contestazioni degli agenti la donna ha iniziato a negare i fatti, rifiutando di dare le proprie generalità. Per di più, oltre il rifiuto a presentare le sue generalità, la donna ha iniziato a inveire contro gli agenti cercando di ripartire.

Poco è servito a calmare la donna, una fiorentina di 50 anni, l’intervento di un’altra pattuglia. La donna, al termine degli accertamenti, è stata informata che oltre ai verbali per la mancata precedenza ai pedoni, con ammenda pari a 167 euro e 8 punti sulla patente, la mancanza della cintura di sicurezza con multa pari a 167 euro e 5 punti sottratti e il rifiuto di fermarsi all’alt corrispondente a 344 euro e 10 punti sottratti, sarebbe stata denunciata anche per oltraggio e minacce.