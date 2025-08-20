San Casciano: 9 feriti in Autopalio per scontro frontale fra auto in cantiere

L’incidente in un tratto a doppio senso di marcia a San Casciano Nord. I feriti sono tutti in condizioni buone.

Sette adulti e due minori, tutti feriti leggeri, sono stati ricoverati ai pronto soccorso degli ospedali di Firenze per uno scontro frontale fra due auto in transito sulla Sgc Autopalio Firenze-Siena in un tratto a doppio senso di marcia presso un cantiere. E’ successo nella notte al km 50, vicino allo svincolo di San Casciano Nord.

La ridotta velocità ha evitato conseguenze peggiori, ci sono state lunghe code. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e dato assistenza al personale del 118 intervenuto con quattro ambulanze. In uno dei veicoli c’era una famiglia di turisti del Canada, fra cui i due ragazzi feriti.

Per l’incidente all’altezza di San Casciano si è formata una coda in entrambi i sensi di marcia. In questa coda circa un’ora dopo l’incidente è stata soccorsa un’altra vettura andata in avaria per il surriscaldamento del motore mentre era ferma. Centinaia e centinaia i viaggiatori che si sono trovati bloccati nella notte, non potendo più tornare indietro per uscire agli svincoli più vicini.

Cantieri Anas sono allestiti nello stesso tratto per vari lavori di manutenzione, anche a un viadotto, che vanno avanti ormai da anni e che costringono a tenere attivi scambi di carreggiata, con due corsie di marcia opposte (una per direzione).

Sempre sull’Autopalio alle ore 22,50, nei pressi dello svincolo Bargino, i vigili del Fuoco hanno agito per togliere un ramo pericolante.