Salvini, Ceccardi sarà ottimo “Sindaco di tutti i toscani”, mica Giani

🔈Firenze, il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto alla presentazione dei candidati della provincia fiorentina esaltando il lavoro di amministratore sin qui svolto dalla candidata del centrodestra Susanna Ceccardi e attaccando allo stesso tempo l’avversario di centro sinistra Eugenio Giani.

“A differenza di Giani – ha detto Salvini – la nostra Susanna Ceccardi ha fatto il sindaco e chi ha fatto il sindaco ha gestito le case popolari, ha gestito gli asili, ha gestito gli appalti, ha sistemato le strade, ha raccolto i rifiuti”.

Susanna Ceccardi “potrebbe essere un ottimo sindaco di tutti i toscani. Qua c’è qualcuno – ha anche detto Salvini nell’intervento di presentazione dei candidati fiorentini – che promette da 30 anni un aeroporto più moderno a Firenze e un aeroporto non c’è, c’è il problema dello stadio di Firenze, della Fortezza e anche del sostegno vero alle imprese, ai negozianti. Qua ci sono stati i funerali di Luca, un ragazzo che si è tolto la vita perché dopo il virus non ha avuto gli aiuti che si aspettava. Sarà un voto molto concreto, per promuovere o bocciare una riforma sanitaria che molti cittadini hanno contestato, e anche tanti medici”.

In Toscana non si fa un’opera da 10 anni, ha poi rincarato la dose Susanna Ceccardi, “Quella alle prossime Regionali è una partita tra rinnovamento e restaurazione. È concretezza contro immobilismo. C’è tanta voglia di cambiamento, anche da sinistra”.

In Toscana, ha attaccato ancora Ceccardi, ” Le tasse sono aumentate, anche la disoccupazione, i dati socioeconomici sono peggiorati. Rispetto ad altre regioni ‘rosse, per esempio l’Emilia-Romagna, i dati della Toscana sono nettamente peggiori”.

Chiuderò la campagna elettorale a Firenze, ha promesso poi Salvini: “Il 18 settembre, l’ultimo giorno di campagna elettorale, ci rivediamo a Firenze. Ma non perché – ha aggiunto – sia un voto nazionale” questo delle Regionali, ma perché la Toscana, ha spiegato, “è una terra con un grande orgoglio, una storia, un’identità”.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le voci di alcuni candidati della Lega, di Susanna Ceccardi e dello stesso Salvini: