Salvini a Firenze: “Giani si occupi di garantire una sanità di qualità”

Firenze, Matteo Salvini, segretario della Lega, nel capoluogo toscano per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia, ha commentato le dichiarazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani, che nei giorni scorsi ha parlato del Green pass come di un premio per coloro che si sono vaccinati.

“Il presidente Giani si occupi di garantire una sanità di qualità ai toscani senza decidere i buoni e i cattivi – ha detto Salvini – Gli italiani stanno decidendo in totale libertà, in totale scienza e coscienza. Abbiamo bisogno di governatori che assumono medici e infermieri, non che diano lezioni”.

“Il collegio di Siena è assolutamente contendibile – ha poi detto Matteo Salvini, parlando delle suppletive a Siena – A Siena, sulla pelle dei senesi, penso a Mps, il Pd ne ha combinate di tutti i colori. Penso che ciò sarà un bel segnale di cambiamento”. Lo “Stanno distruggendo una banca che ha sei secoli di storia – ha aggiunto Salvini riferendosi a Mps – Conto che i senesi scelgano il futuro, non chi ha fatto disastri in passato”.

“Io mi domando come a Siena si possa ancora votare per il Pd che ha distrutto la banca più antica del mondo – ha aggiunto Salvini parlando al gazebo per la raccolta firme -. Sapete perché si torna a eleggere il parlamentare di Siena? Perché si è dimesso Padoan per andare a fare il presidente della banca Unicredit. E la banca che qualcuno vorrebbe comprasse Mps è Unicredit. Io vengo eletto con il Pd, mi dimetto, vado a fare il presidente di una banca che dovrebbe comprare la banca di Siena che io del Pd ho distrutto. C’è qualcosa che non funziona”.

“Ma teniamo duro – ha concluso Salvini – perché tra qualche mese, o al massimo un anno, si va a votare e le elezioni le vince il centrodestra e per cinque anni questo paese lo prendiamo per mano senza trattare con Pd e M5s”.

Salvini ha anche fatto una battuta sullo stadio della Fiorentina: “Mi sembra che tra Commisso e Nardella non so chi ha più colpe. Puntiamo a venire a vederci Fiorentina-Milan in uno stadio nuovo il prima possibile”.