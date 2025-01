Saldi in Toscana: primo giorno 17mila a Barberino, oltre 1200 in coda a I Gigli

Al via i saldi in Toscana – E’ di circa 17mila presenze, in crescita rispetto all’anno precedente, il bilancio del primo giorno di saldi del Barberino outlet a Barberino di Mugello (Firenze). Oltre 1200 persone in attesa questa mattina agli ingressi del centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio (Firenze).

Il numero di visitatori, fa sapere in una nota il centro commerciale di Campi Bisenzio, è cresciuto nel corso della mattinata. I più gettonati sono stati i negozi abbigliamento per adulti e bambini, l’abbigliamento sportivo, le calzature e gli accessori di moda.

Per Confesercenti metropolitana di Firenze, a poche ore dalla partenza si può senz’altro dire che le vendite promozionali sono partite con maggior sprint nei centri storici e negli ambiti turistici, soprattutto nell’area Unesco di Firenze, dove si registrano i maggiori flussi presenti per il ponte lungo dell’Epifania. Più a rilento l’andamento delle vendite nelle restanti aree del territorio, anche se per un bilancio concreto e tangibile occorrerà aspettare almeno la prima settimana di shopping e promozioni. Previsto un budget di 262 euro di spesa media a famiglia.

Al Barberino outlet cresciuti, spiega l’azienda in una nota, anche la spesa media e numero medio di negozi visitati per persona. Fin dalle prime ore del mattino i parcheggi sono stati pieni ma l’accesso all’Outlet è stato gestito senza problemi per la viabilità.