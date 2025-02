Rufina: Eleonora uccisa con 24 coltellate 

Lo rivela l’autopsia: ferite a schiena, petto e collo. Il femminicidio sabato. Domani sera a Rufina ci sarà una fiaccolata in ricordo di Eleonora Guidi

Sarebbero 24 le coltellate inferte a Eleonora Guidi, 34 anni, la donna uccisa dal suo compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, sabato scorso nella loro casa di Rufina (Firenze) dove vivevano insieme al figlio di un anno e mezzo. E’ quanto è emerso dall’autopsia effettuata oggi.

La donna sarebbe stata colpita non solo alla schiena, come già emerso, ma anche sul collo e sul petto. Dopo l’esame autoptico la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Domani sera ci sarà una fiaccolata in ricordo di Eleonora e per sostenere le famiglie coinvolte. Dichiarato anche il lutto cittadino il giorno dei funerali della donna. E’ quanto deciso a Rufina, il paese del Fiorentino teatro sabato scorso del femminicidio, come si apprende dal sindaco Daniele Venturi. La fiaccolata si terrà in piazza Umberto I a Rufina.

Nei prossimi giorni, si apprende sempre dal primo cittadino, sarà organizzata una raccolta fondi per il bambino.

Intanto sono stabili le condizioni di Innocenti. La prognosi è sempre riservata e l’uomo è in coma farmacologico, sedato per i numerosi traumi riportati dopo essersi lanciato dal secondo piano dello stabile: è ricoverato in rianimazione al policlinico di Careggi dove ieri ha subito anche un intervento alla testa e un’operazione maxillo-facciale. Non è escluso, secondo quanto si apprende, che debba affrontare altri interventi.

Disposti poi una serie di altri accertamenti nel tentativo di capire cosa possa aver scatenato la furia omicida del 37enne ieri mattina prima delle 7, nella casa di via Pavese a Rufina dove, dopo la tragedia, qualcuno ha lasciato fiori all’ingresso sulla strada.