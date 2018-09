La Rotta del Vino e dell’Olio: al via la 12esima edizione della regata enogastronomica

Firenze, presentata la 12esima edizione de ‘La Rotta del Vino e dell’Olio’, l’unica regata enogastronomica in cui ‘Grandi Chef’ si sfideranno cucinando a bordo delle barche partecipanti alla regata che il 22 e 23 settembre si terrà al Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, nonché quello del Comune di Rosignano Marittimo.

La manifestazione “La Rotta del Vino e dell’Olio” è la più importante che ogni anno il Porto organizza, in collaborazione con lo YCCM. Si tratta di una manifestazione velica ed enogastronomica unica nel suo genere, in grado di fornire un’importante vetrina alle aziende che partecipano a vario titolo (gara enogastronomica, sponsor, stand, ecc.), nonché di fungere da altrettanto fondamentale elemento di raccordo fra il Porto ed il territorio, inteso anche come entroterra, proprio in virtù della partecipazione delle eccellenze che in esso sono presenti.

Fra le iniziative che si svolgeranno a terra nel corso della manifestazione sono previsti: stand di prodotti di eccellenza nella piazza del Borgo, una cena in piedi per tutti gli armatori ed equipaggi che regateranno e che si trasformerà, quest’anno, in una vera e propria festa del Porto, aperta a tutti i Soci di Marina Cala de’ Medici, spettacoli di danza organizzati dalla palestra Ego Anima e Corpo di Rosignano.

Infine, ultimo ma non meno importante, un concerto/spettacolo di lirica il sabato sera dopo la cena, un’ occasione di lancio di quello che sarà il progetto “In Opera” dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rosignano M.mo che rappresenta il ritorno della lirica al Teatro Solvay con la direzione artistica di Alessio Pizzech.

L’ottica guida è quella di uno sviluppo del “brand Toscana” nell’ambito della politica del turismo tracciata dalla Regione Toscana (è già stato ottenuto infatti il patrocinio della Regione, nonché quello del Comune di Rosignano M.mo). Due gli obiettivi prioritari: valorizzare le eccellenze del territorio nel quale si inserisce la manifestazione ed incentivare lo sviluppo del turismo nautico di qualità.

L’edizione di quest’anno vede grandi nomi fra gli Chef che parteciperanno, oltre a una nuova partnership col Consorzio Bolgheri DOC per quanto riguarda la selezione delle cantine.

Confermata, invece, e consolidata la partnership con l’Oil Bar del Mercato Centrale di Livorno, partner e sponsor per la fornitura degli oli, fra i più rinomati sul territorio nazionale.