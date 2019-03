Rossi: sviluppo Peretola bene anche per comuni contrari

Lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, a proposito dell’adesione di 6 sindaci della Piana all’iniziativa di protesta

Il potenziamento dell’aeroporto di Firenze Peretola “sono estremamente sicuro che sia un bene anche per coloro che manifesteranno” contro il progetto sabato 30 marzo: lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, a proposito dell’adesione di 6 sindaci della Piana all’iniziativa di protesta. Secondo Rossi, che ha parlato a margine della firma del contratto di rete per la Pharma Valleu, il progetto porta un miglioramento “dal punto di vista delle prospettive di sviluppo di quest’area e di tutta la regione, e di miglioramento ambientale perché ci siamo posti anche questo problema. E’ un’infrastruttura che ci vuole, non fa male a nessuno: c’è già poi, d’altra parte, non è che ce l’abbiamo messa”. Il governatore ha ricordato che la libertà di manifestare “è garantita dalla Costituzione”, ma ha rivendicato che “quel procedimento” per la valutazione ambientale e urbanistica “si è concluso grazie al mio contributo personale fondamentale, grazie alla scelta fondamentale fatta dalla Regione Toscana”.

Sulla questione è intervenuto anche il presidente di confindustria Firenze Luigi Salvadori. “Ci sono alcuni sindaci della Piana che si sono dimostrati favorevoli, Signa e Lastra a Signa; e altri sindaci che mantengono le loro idee soprattutto per questioni ideologiche ed elettorali” ha detto Salvadori. Questi sindaci, ha detto Salvadori a margine della firma del contratto di rete per la Pharma Valley, “non possono tradire probabilmente le promesse fatte in sede elettorale, e soprattutto hanno un certo tipo di ideologia che impedisce loro di acconsentire a una infrastruttura così importante e determinante come l’aeroporto. Speriamo veramente che questo aeroporto inizi il suo corso, speriamo in modo formale ma importante a maggio, e in modo veramente determinante i primi di settembre coi lavori della pista”.